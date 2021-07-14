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Под Ставрополем загоревшийся "КАМАЗ" поджег легковушку и поле с пшеницей

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют возгорание двух автомобилей и поля с пшеницей в Новоалександровском округе Ставропольского крае. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

"На стоянке, на 20 км трассы Новоалександровск – Ставрополь произошло возгорание "КАМАЗа". Затем загорелся стоящий рядом легковой автомобиль с последующим переходом огня на поле с пшеницей. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, огнем охвачено порядка 15 га пшеницы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ставропольский край

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