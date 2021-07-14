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Российские военные опробовали в Сирии свыше 320 видов оружия

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В ходе операции в Сирии российские военнослужащие проверили более 320 видов различного вооружения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы проверили более 320 видов разного вооружения, включая, кстати сказать, и ваши вертолеты в том числе", - сказал Шойгу в среду на встрече с коллективом компании "Роствертол".

По словам министра, вертолеты, которые делает предприятие, по результатам сирийской кампании "претерпели серьезные изменения". "Во всяком случае - по оружию", - сказал Шойгу.

"Один из вертолетов, которые мы сегодня смотрели - это результат сирийской операции", - отметил он.

Говоря о развитии авиационных средств поражения, он отметил: "чтобы обезопасить технику и вертолеты в частности нужно оружие, которое действует на большем расстоянии, чем системы ПВО или ПЗРК".

"Сегодня у нас такое оружие есть. И это - благодаря операции в Сирии, благодаря вам, тем, кто этим занимается", - сказал Шойгу, обращаясь к работникам "Роствертола"

Сергей Шойгу Минобороны РФ Сирия Роствертол

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