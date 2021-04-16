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Шойгу заявил, что операция в Сирии помогла качественному развитию армии

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Военная операция в Сирии помогла российской армии укрепить боевой дух, проверить вооружение и сделать качественный шаг в развитии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Отдельной вехой стоит операция в Сирии. Отдельной, потому что это то, что позволило нам сделать очень серьезный качественный шаг вперед. То, что позволило проверить людей, оружие, всю систему образования и боевой подготовки. Но главное - это, конечно, вернуть и возродить тот ни с чем не сравнимый российский боевой дух", - сказал Шойгу в интервью, которое опубликовано на сайте газеты "Комсомольская правда".

Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. У РФ в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в порту Тартус.

"Говоря про Крым, я должен начать с самого главного. С благодарности нашему верховному главнокомандующему, что доверил эту работу. И без преувеличения скажу: наш президент фактически в ежечасном режиме, управлял этой операцией", - заявил Шойгу.

"После всего того, что сделано и по обеспечению волеизъявления крымчан на референдуме, и после того, что фактически Сирия освобождена от международного терроризма, и после всего этого, что мы сегодня видим, то лицо нашей армии, я могу считать свою жизнь состоявшейся", - сказал Шойгу.

Сергей Шойгу Минобороны РФ Сирия

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