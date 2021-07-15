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Мошенники начали просить у вологодских предприятий денег от имени губернатора

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил в видеообращении, что в последние дни мошенники рассылают компаниям письма от его имени и просят перечислить деньги на госпрограммы.

Также ему известно об аналогичных телефонных звонках, когда звонящие представляются его заместителями.

"Это ложь, это неправда. Мы никогда и ни у кого не просим деньги на реализацию наших полномочий. У нас деньги есть, бюджет у нас профицитный", - сказал Кувшинников.

Информацию о таких просьбах чиновники передали в МВД.

Губернатор призвал жителей Вологодской области не попадаться на обман мошенников и никому не сообщать номера своих банковских карт и любую информацию, которая может помочь украсть у них деньги.

Вологодская область Олег Кувшинников МВД

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