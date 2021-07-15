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В Думу внесли законопроект о штрафах для недобросовестных владельцев животных

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Председатели комитета Госдумы по государственному строительству Павел Крашенинников и комитета по экологии Владимир Бурматов (оба - "Единая Россия") внесли в палату законопроект о штрафах за нарушения правил обращения с животными.

Предлагается внести три новых статьи в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), введя ответственность за несоблюдение требований к содержанию животных, использованию животных в культурно-зрелищных целях и по обращению с животными без владельцев. Об этом сообщает пресс-служба комитета по госстроительству в четверг.

По первой проектируемой статье граждане могут получить штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей за "несоблюдение общих требований к содержанию животных", а за попытку поселить в квартире экзотических зверей владельца могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тыс. рублей.

По второй предлагаемой статье наказывать будут цирки, контактные зоопарки, дельфинариумы, океанариумы и зоотеатры за то, что они используют животных без лицензии. Юридических лиц могут наказать на 100-200 тыс. рублей. Кроме того, штраф может грозить за неправильное содержание животных, которых используют в культурно-зрелищных целях - от 3 до 14 тыс. для физических лиц, от 50 до 100 тыс. - для юридических лиц.

Третья статья вводит наказание для недобросовестных приютов, где содержатся бездомные животные. Владельцев за нарушения могут оштрафовать на 15-30 тыс. рублей или на 30-50 тыс. рублей в зависимости от состава правонарушения.

Полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел об указанных правонарушениях предлагается наделить региональные органы ветеринарного контроля, а также Росприроднадзор и Россельхознадзор.

По мнению депутата Крашенинникова, слова которого приводит пресс-служба, законопроект будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с животными.

Госдума

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