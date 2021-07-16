Двое детей утонули на севере Камчатки

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о гибели двух детей, утонувших на севере Камчатки, сообщает в пятницу Следственное управление СКР по Камчатскому краю.

"Дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла в четверг днем на реке Апука в Олюторском районе. По данным следствия, мальчики 11 и 12 лет решили переплыть промоину, образовавшуюся между Апукой и озером, которое появилось в результате паводка. Детей подхватило течение реки и унесло в заводь, где они утонули.

"Тело одного ребенка обнаружено, поиски второго мальчика продолжаются", - сказано в сообщении.

В свою очередь, в прокуратуре Камчатского края сообщили, что очевидцем трагедии был восьмилетний мальчик, который купался вместе с детьми. Он увидел, что его приятели исчезли в воде, и побежал в село Апука звать на помощь взрослых, но было поздно.