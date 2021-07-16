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Четверо петербуржцев пойдут под суд за обман ветеранов и блокадников

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Невский районный суд Петербурга рассмотрит дело торговцев БАДами под видом лекарств: жертвами мошенников стали ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда.

Пресс-служба прокуратуры Петербурга в пятницу сообщает об утверждении обвинительного заключения в отношении четверых местных жителей, которым инкриминированы преступления по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере организованной группой), а также ч.4 ст.158 УК РФ (кража в крупном размере организованной группой). На скамью подсудимых сядут петербурженка, ее дочь и двое их близких знакомых.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемые предлагали пенсионерам приобрести по завышенным ценам биологически активные добавки под видом лекарств. Участники преступной группы звонили потерпевшим, представлялись медицинскими работниками, сотрудниками соцслужб и сообщали ложные сведения о наличии тяжелых заболеваний.

После получения согласия на приобретение лекарств, к потерпевшим выезжал курьер, который под надуманными предлогами отсылал хозяев квартиры из комнаты, искал наличные и похищал, считает следствие.

По информации пресс-службы регионального главка МВД, жертвами мошенников стали 14 пожилых петербуржцев в возрасте от 81 до 96 лет. В прокуратуре уточняют, что это ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда. Причиненный им ущерб превысил 2,5 млн рублей. По всем фактам возбуждены 14 уголовных дел о мошенничестве и три дела о краже.

По данным прокуратуры, мать и дочь ранее судимы за аналогичное преступление.

Петербург МВД

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