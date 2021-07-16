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В Свердловской области в лесу нашли разлив нефтепродуктов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Свердловской области в лесу рядом с поселком городского типа Горноуральский нашли разлив нефтепродуктов, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Инспекторы Уральского управления ведомства 15 июля на выезде проверили данные о разгерметизации трех резервуаров для нефтепродуктов и зафиксировали разлив, "выходящий за пределы бетонного ограждения резервуаров в лесной массив".

Управление выясняет, кому принадлежит этот участок.

В ведомстве в случившемся усмотрели состав административного правонарушения по ч. 2 ст. 8.6 КоАП (порча земель в результате нарушения правил обращения с иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления).

В департаменте информполитики Свердловской области "Интерфаксу" сообщили, что специалисты регионального Минприроды выезжали на место и что три резервуара для хранения нефтепродуктов обнаружены на землях сельхозназначения.

"В результате разрушения целостности резервуаров и их ограждения из железобетонных блоков произошел разлив мазута на почву на площади 635 кв. метров. Указанная территория не является землями лесного фонда. Визуально наличие нефтепродуктов в расположенных вблизи реки Лая и пруду Верхне-Лайский не обнаружено", - уточнили в департаменте.

Специалисты центра экологического мониторинга и контроля отобрали пробы воды из реки Лая, пруда Верхне-Лайский, а также пробы почв. Результаты исследования будут получены через две недели.

По данным департамента, о произошедшем уже проинформировано региональное управление Россельхознадзора. В администрацию Горноуральского округа направили запросы, чей это участок и чьи резервуары. Правоохранительным органам предстоит установить, кто допустил загрязнение.

"После определения виновных лиц на них будет наложена обязанность по рекультивации загрязнения", - добавили в ведомстве.

Свердловская область Горноуральский Россприроднадзор Минприроды

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