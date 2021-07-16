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МВД Ставрополья заинтересовалось найденной в помидорах запиской "Помогите, мы в рабстве"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - На Ставрополье проводится проверка по следам публикации в соцсетях о том, что работников агропромышленного предприятия держат в рабстве. О проверке сообщили в пятницу в пресс-службе краевого главка МВД.

Ранее жительница Новосибирска разместила в соцсетях сведения о том, что она купила томаты, выращенные в Ставропольском крае. На коробке указано, что изготовителем является ООО "Овощи Ставрополья", поставщиком – ООО "Торговый Дом "ЭКО-культура". Внутри упаковки она нашла записку "Помогите, мы в рабстве".

"Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по Кировскому городскому округу Ставропольского края проводят проверку сведений, указанных в публикации в интернете. Устанавливаются все обстоятельства", - сказала представитель ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Внутреннюю проверку начали и в холдинге, занимающемся производством овощей.

"В настоящее время мы проводим внутреннюю проверку по поступившей информации. АПХ "ЭКО-культура" ответственно относится к выбору деловых партнеров и уверен в них. Тем не менее мы уже начали тщательное расследование ситуации, о которой сообщается в публикации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-офисе АПХ "ЭКО-культура".

Собеседник агентства отметил, что "подавляющая часть рабочих процессов, в том числе в распределительных центрах холдинга, автоматизирована и участие человека в фасовке готовой продукции лишь контролирующее".

Все сотрудники компании – как постоянные, так и временные – "имеют согласованный режим рабочего дня, время на отдых и возможность свободного перемещения", подчеркнули в АПХ.

Ставропольский край МВД

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