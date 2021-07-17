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Замглавы Южного таможенного управления арестован по подозрению в хищении 85 млн руб.

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы в субботу санкционировал арест заместителя начальника Южного таможенного управления Александра Скрипкина, подозреваемого в хищении бюджетных средств в размере 85 млн рублей при реализации госконтракта на закупку административного здания.

"В отношении Скрипкина Александра Анатольевича районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 сентября", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Полковник таможенной службы Скрипкин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как ранее заявили в СК, вместе с замначальника также задержан учредитель коммерческой организации.

По данным СК, в 2018 году при проведении электронного аукциона, должностные лица Южного таможенного управления завысили начальную цену контракта на приобретение здания для размещения Южной электронной таможни и Южного таможенного поста. После заключения контракта на общую сумму свыше 253 млн рублей в оперативное управление Южного таможенного управления перешло здание площадью около 3 тысяч квадратных метров и 2 земельных участка. Вместе с тем, проведённым исследованием установлено, что стоимость приобретённого имущества искусственно завышена на сумму порядка 85 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Александр Скрипкин

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