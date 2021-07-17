Легкомоторный самолет упал в реку в Иваново

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Нештатная посадка легкомоторного самолета произошла в Ивановской области, сообщила в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"В 18:44 поступило сообщение о нештатной посадке летательного аппарата по адресу: река Харинка, вблизи местечка Горино городского округа Иваново", - говорится в сообщении.

Пилот не пострадал. Летательный аппарат буксируют к берегу.

По предварительным данным МЧС, пилот проводил "тестовый полет, при котором после взлета пропала воздушная тяга".