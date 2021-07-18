На развитие дорожной сети в регионах выделят более 3,3 млрд рублей

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ дополнительно профинансирует развитие дорожной сети в регионах, более 3,3 млрд рублей будет выделено на строительство и реконструкцию дорог. Как сообщает пресс-служба правительства, такие распоряжения подписал премьер Михаил Мишустин.

"Около 3 млрд рублей поступит на мероприятия в рамках первого этапа строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге. Как сообщил на заседании правительства 15 июля Михаил Мишустин, за счет этих средств будет продолжено создание Витебской развязки. Она соединит Западный скоростной диаметр и новую строящуюся магистраль, а значит, поможет разгрузить движение в исторической части города", - говорится в сообщении.

Еще 250 млн рублей направят на приведение в нормативное состояние дорожной сети в городе Тынде (Амурская область), 54 млн рублей - на ремонт дорог в Суздале (Владимирская область), 41 млн рублей - на реконструкцию моста через реку Щелкан (Волгоградская область).

"Поддержание дорожной инфраструктуры и ее расширение - один из приоритетов работы правительства. В этом году на опережающее строительство дорог и реконструкцию инфраструктурных объектов уже было направлено более 160 млрд рублей", - отмечается в сообщении.