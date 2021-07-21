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Правительство выделило Красноярскому краю 2,4 млрд рублей на закупку транспорта

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Красноярскому краю из резервного фонда субсидии в размере 2,426 млрд рублей на закупку электротранспорта, говорится в тексте распоряжения.

Речь идет о приобретении 50 троллейбусов и 25 трамваев российского производства. Правительство РФ также поручило Минприроды РФ до 1 февраля 2022 года осуществить контроль "за целевым и эффективным использованием" данных ассигнований.

Как сообщалось ранее, данные средства Красноярский край получит в рамках улучшения экологической ситуации в Красноярске.

Красноярский край Михаил Мишустин

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