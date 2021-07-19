Почти 23 тыс. га природных пожаров потушено за неделю на Колыме

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Почти 23 тысячи гектаров леса удалось потушить пожарным на Колыме, площадь лесных пожаров за минувшую неделю уменьшилась со 170 до 147 тыс. га, сообщает в понедельник областное управление МЧС РФ.

"По состоянию на 19 июля в Магаданской области действуют 20 природных пожаров на общей площади свыше 147 тысяч гектаров. За сутки ликвидированы три пожара на площади 5967 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в сообщении.

В регионе для наблюдения за ситуацией с природными пожарами используется авиационный, наземный и космический виды мониторинга. В Северо-Эвенском, Оксумчанском, Хасынском, Суманском, Среднекамском и Ягоднинском городских округах действует особый противопожарный режим. На местах работают сотрудники Авиалесоохраны и областного пожарно-спасательного центра.