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Больше 134 тыс. га леса горит на Колыме

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Магаданской области зарегистрировано 15 природных пожаров на территории 134 тыс. га - за сутки площадь возгораний уменьшилась почти на 4 тыс. га, сообщает в среду областное управление МЧС РФ.

"За сутки ликвидированы 3 пожара на площади 3884 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в сообщении.

К тушению пожаров в регионе привлекли 39 человек и 2 единицы техники.

В шести муниципалитетах Магаданский области все еще действует особый противопожарный режим. Жечь костры или заходить в лес нельзя Северо-Эвенском, Оксумчанском, Хасынском, Суманском, Среднекамском и Ягоднинском городских округах.

Магаданская область МЧС РФ

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