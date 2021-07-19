Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:21Заразились
на 18.07В России 5 958 133+25 018В мире 190 379 364+381 559

Тульские пожарные спасли от перегрева перевозимых в Анапу моржей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Главного управления МЧС по Тульской области помогли ученым, перевозившим двух моржей в Краснодарский край, сообщила пресс-служба ведомства.

"В пожарную часть №2 Тулы поступило необычное обращение о помощи. В этот раз в беде оказались не люди (...), а двое моржей - Хома и Зая. Из-за сломанного рефрижератора ластоногие рисковали не добраться из города Рыбинск Ярославской области до Утришской морской станции", - говорится в сообщении.

В Туле моржей привезли в пожарную часть, где их полили холодной водой. Затем животных погрузили в другую машину, которая приехала взамен неисправной.

Моржей везли из цирка в Краснодарский край, на биологическую морскую станцию, где проводят различные научные работы.

Тульская область МЧС РФ хорошие новости

Новости

Кабмин выделит 1,3 млрд руб. на льготные авиаперевозки семей с детьми

Черноморский флот убрал концерт и салют из программы Дня ВМФ

Вице-премьеры РФ становятся кураторами федеральных округов

Вице-премьеры РФ становятся кураторами федеральных округов

Советник главы "Роснефти" Федоров покинул компанию

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 июня

Природные пожары подобрались к Светлинской ГЭС в Якутии

Природные пожары подобрались к Светлинской ГЭС в Якутии

"Ростех" назвал разработчика нового боевого самолета

Что произошло за день: воскресенье, 18 июля

РКН назвал YouTube лидером по количеству противоправного контента

"Команда 29" объявила о прекращении деятельности

"Команда 29" объявила о прекращении деятельности
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');