Тульские пожарные спасли от перегрева перевозимых в Анапу моржей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Главного управления МЧС по Тульской области помогли ученым, перевозившим двух моржей в Краснодарский край, сообщила пресс-служба ведомства.

"В пожарную часть №2 Тулы поступило необычное обращение о помощи. В этот раз в беде оказались не люди (...), а двое моржей - Хома и Зая. Из-за сломанного рефрижератора ластоногие рисковали не добраться из города Рыбинск Ярославской области до Утришской морской станции", - говорится в сообщении.

В Туле моржей привезли в пожарную часть, где их полили холодной водой. Затем животных погрузили в другую машину, которая приехала взамен неисправной.

Моржей везли из цирка в Краснодарский край, на биологическую морскую станцию, где проводят различные научные работы.