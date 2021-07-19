Туристка из Уфы погибла во время сплава на Колыме

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Туристка из Уфы погибла во время сплава на лодках на Колыме, правоохранительные органы проводят доследственную проверку, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СКР по Магаданской области.

Инцидент произошел на пересечении рек Малтан и Хета, в 38 км от поселка Атка в Хасынском городском округе. Одна из лодок опрокинулась, и туристка 1975 года рождения упала в воду.

Следователи проводят проверку, назначены судебные экспертизы, специалисты опрашивают очевидцев.