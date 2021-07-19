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Аграриям дадут субсидии за использование российских семян масличных культур

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сельхозпроизводители, которые будут использовать отечественные семена масличных культур, смогут получить увеличенные субсидии, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство корректирует правила предоставления субсидий для аграриев, которые занимаются масличными культурами. С прошлого года получатели такой господдержки могли частично компенсировать свои затраты на производство. Сохраняем эти субсидии, даем возможность получить большую сумму, если аграрии будут активнее использовать отечественные семена", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

Речь идет о культурах, которые были внесены в Государственный реестр селекционных достижений.

"Новая мера поддержки будет доступна не только сельхозпроизводителям или переработчикам, но и вузам, научным организациям, которые занимаются исследованиями в это сфере, - добвил Мишустин. - Рассчитываем, что внедрение достижений агронауки может помочь увеличить объемы производства, повлиять на качество продукции, а также повысить уровень импортозамещения в области семеноводства".

По его словам, спрос на подсолнечник, сою, рапс и продукты их переработки - масла и корма - сейчас высок как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Михаил Мишустин правительство

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