Кабмин выделит 1,3 млрд руб. на льготные авиаперевозки семей с детьми

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило правила субсидирования льготных авиаперевозок семей с детьми, поручив Минтрансу к августу начать продажу билетов по соответствующим специальным тарифам.

"Правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми. В бюджете текущего года на это предусмотрели 1,3 млрд руб. Всего определены 46 межрегиональных маршрутов, они напрямую соединяют практически все основные российские города - от Калининграда до Южно-Сахалинска", - сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам совещания с вице-премьерами в понедельник.

Он отметил, что решение правительства позволит десяткам тысяч россиян приобрести авиабилеты по фиксированным низким ценам.

"Сейчас сезон отпусков. Прошу министерство транспорта организовать работу максимально оперативно. Провести конкурс среди авиакомпаний, чтобы как можно быстрее открыть продажи билетов по специальному тарифу, чтобы уже в августе наши граждане смогли воспользоваться льготными семейными авиабилетами", - сказал Мишустин.

О планах властей выделять авиакомпаниям федеральные субсидии на перевозку семей по внутренним туристическим маршрутам стало известно в декабре 2020 года.