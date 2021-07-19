Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:21Заразились
на 18.07В России 5 958 133+25 018В мире 190 379 364+381 559

Кабмин выделит 1,3 млрд руб. на льготные авиаперевозки семей с детьми

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило правила субсидирования льготных авиаперевозок семей с детьми, поручив Минтрансу к августу начать продажу билетов по соответствующим специальным тарифам.

"Правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми. В бюджете текущего года на это предусмотрели 1,3 млрд руб. Всего определены 46 межрегиональных маршрутов, они напрямую соединяют практически все основные российские города - от Калининграда до Южно-Сахалинска", - сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам совещания с вице-премьерами в понедельник.

Он отметил, что решение правительства позволит десяткам тысяч россиян приобрести авиабилеты по фиксированным низким ценам.

"Сейчас сезон отпусков. Прошу министерство транспорта организовать работу максимально оперативно. Провести конкурс среди авиакомпаний, чтобы как можно быстрее открыть продажи билетов по специальному тарифу, чтобы уже в августе наши граждане смогли воспользоваться льготными семейными авиабилетами", - сказал Мишустин.

О планах властей выделять авиакомпаниям федеральные субсидии на перевозку семей по внутренним туристическим маршрутам стало известно в декабре 2020 года.

Михаил Мишустин

Новости по теме

Новости

Черноморский флот убрал концерт и салют из программы Дня ВМФ

Вице-премьеры РФ становятся кураторами федеральных округов

Вице-премьеры РФ становятся кураторами федеральных округов

Советник главы "Роснефти" Федоров покинул компанию

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 июня

Природные пожары подобрались к Светлинской ГЭС в Якутии

Природные пожары подобрались к Светлинской ГЭС в Якутии

"Ростех" назвал разработчика нового боевого самолета

Что произошло за день: воскресенье, 18 июля

РКН назвал YouTube лидером по количеству противоправного контента

"Команда 29" объявила о прекращении деятельности

"Команда 29" объявила о прекращении деятельности
Навальный попал в больницу

МИД назвал подлогом нестыковки в проекте доклада ОЗХО по Навальному

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');