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Авиаперевозки семей по внутренним турмаршрутам будут субсидировать

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Минтранс РФ подготовил постановление правительства, которым утверждаются правила выделения авиакомпаниям федеральных субсидий на перевозку семей по внутренним туристическим маршрутам.

Проект постановления опубликован на портале regulation.gov.ru. Он подготовлен Минтрансом в рамках реализации общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, говорится в пояснительной записке.

Проект позволит обеспечить господдержку воздушных перевозок по 45 направлениям, предложенным Ростуризмом, среди них: Екатеринбург-Владивосток, Калининград-Казань, Новосибирск-Иркутск, Мурманск-Воронеж, Апатиты - Санкт-Петербург. Перелеты по льготным тарифам будут доступны детям до 18 лет и их родителям, опекунам или сопровождающим лицам.

"Субсидирование перевозок по указанным маршрутам в объеме до 835 млн рублей позволит стимулировать развитие внутреннего туризма, в том числе семейных поездок в туристических целях. Ожидаемый объем перевезенных пассажиров составляет порядка 95 тыс. человек", - говорится в пояснениях.

Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 января 2021 г.

Сейчас в РФ действуют две федеральные программы поддержки внутренних авиаперевозок: по одной из них субсидируются рейсы между регионами без промежуточной посадки в Москве (в рамках постановления №1242 на 2020 г. выделено 8,3 млрд руб.), по второй - полеты из европейской части страны на Дальний Восток, в Крым и Калининград (постановление №215, выделено 5,3 млрд руб.).

Минтранс РФ

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