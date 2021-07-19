Суд Петербурга отправил в колонию устроившего стрельбу в свадебном кортеже

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Красносельский суд Петербурга приговорил приезжего из Закавказья к семи месяцам колонии общего режима по делу о стрельбе на свадьбе, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Действия Шаига Мамедова были квалифицированы как хулиганство (ч.2 ст.213 УК РФ).

Мужчина вину признал и сообщил суду, что в апреле, будучи гостем на свадьбе, стрелял из автомобиля по пути следования кортежа. По словам Мамедова, после выстрелов он отвез пистолет домой, а затем вернулся на торжество; узнав о задержании кортежа, добровольно сдался полиции.

Как сообщалось, в апреле на свадьбе, которую отмечали в Красносельском районе Петербурга, гость устроил стрельбу в воздух из травматического пистолета. В полиции сообщали о задержании 34-летнего предпринимателя, уроженца Закавказья. По месту его проживания изъяли два охотничьих ружья и травматический пистолет.