На Кубани возбудили уголовное дело после нападения львицы на ребенка

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - После нападения львицы на 13-летнюю девочку на базе отдыха в селе Марьино на Кубани возбуждено уголовное дело, сообщили в краевом управлении СК.

Владельца базы - 50-летнего индивидуального предпринимателя - заподозрили в оказании опасной для жизни и здоровья услуги (п."в" ч.2 ст.238 УК).

Следствие выяснило, что на территории базы в вольерах содержатся дикие животные, в том числе львы, волки и медведь, но лицензии на их содержание у хозяина базы нет.

16 июля девочка фотографировала львицу, протянув руки к вольеру, львица ударила ее лапой. Девочку доставили в больницу в Армавире с травмой кисти и предплечья.