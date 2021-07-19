"Роскосмос" перестанет контролировать соцсети космонавтов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" прекратит практику предварительной проверки информации, распространяемой космонавтами в соцсетях, сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы сегодня договорились, что мы, со стороны "Роскосмоса", убираем фильтр контроля информации, которая идет от космонавтов", - сказал Рогозин.

По его словам, космонавты сами будут "обеспечивать для себя понимание тех рамок того, что нужно рассказывать людям". "Тем самым мы, возможно, сработаем на опережение наших конкурентов. Только Центр подготовки космонавтов выработает некий алгоритм. Со стороны "Роскосмоса" такого не будет", - подчеркнул Рогозин.

"Картинка, которая вырывается наружу, она такая квазигероическая, при этом сусальная, настолько пресноводная, что аж противно на нее смотреть. А мы хотим показать, как оно есть на самом деле", - отметил глава "Роскосмоса".