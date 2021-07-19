Правительство РФ подготовило 42 стратегических инициативы

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Реализация нового комплекса из 42 стратегических инициатив правительства РФ в ближайшие 3,5 года потребует дополнительно 736 млрд рублей из Фонда национального благосостояния и федерального бюджета, сообщил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и проектам.

"Общая стоимость этих инициатив, еще раз скажу - всех, на три ближайших с половиной года составит 4 трлн 600 млрд рублей. Основная часть - это уже имеющиеся ресурсы, средства частных инвесторов, государственных компаний, институтов развития. Дополнительно потребуется выделить порядка 736 млрд рублей - это из федерального бюджета и из Фонда национального благосостояния вместе", - сказал Мишустин.

При этом, он отметил, что предлагаемые правительством инициативы социально-экономического развития не нарушают сбалансированности бюджета, сформированы с учетом реальных ресурсов, которые могут быть на них направлены.

"Мы сохранили основные параметры и федерального бюджета, и институтов развития, и четко понимаем, за счет каких источников будет осуществлено финансирование новых проектов", - заявил глава кабмина.

Он пояснил, что новые инициативы, представляемые правительством, добавят гибкости социально-экономической системе, дадут возможность ее быстрой подстройке под меняющиеся внешние условия и таким образом позволят свести к минимум те отклонения, которые возможны при длительных сроках планирования.

"На сегодняшний день мы отобрали 42 инициативы, они были проработаны в нашем координационном центре, и после рассмотрения на совете, если вы одобрите, они станут частью единого плана достижения национальных целей", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что год назад были расширены горизонты планирования до 2030 года и реализация национальных целей стала ориентиром в работе правительства.

"Мы сегодня представим комплекс стратегических инициатив социально-экономического развития, и это естественное продолжение системной работы, которая велась несколько лет. Такие инициативы связывают в единое целое государственные программы, национальные проекты и национальные цели, они призваны усилить принятые ранее решения долгосрочного характера. И ключевым ориентиром для нас остаются национальные цели развития, которые определены на ближайшие десять лет. Под них уже полностью скорректированы национальные проекты", - сказал Мишустин.

Он добавил, что работа по корректировке госпрограмм в настоящее время завершается, для проработки всех идей и предложений в координационном центре правительства было сформировано пять рабочих групп, подготовлено более 250 инициатив.

"К этой работе были привлечены эксперты, практики, представители институтов, научных школ, главы регионов, предприниматели, ну и, конечно, наши коллеги из федеральных органов исполнительной власти, администрации президента, Счетной палаты, Государственного совета, Банка России - в общей сложности несколько тысяч специалистов", - сказал премьер.