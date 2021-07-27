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ВТБ запустит ипотеку на частные дома со ставкой от 8,9%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - ВТБ запускает программу кредитования объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по ставке от 8,9%, сообщил зампред правления банка Анатолий Печатников.

"Не дожидаясь всех нормативных реформ, которые запланировал Минстрой, ВТБ в августе планирует запустить специальную программу ипотечного кредитования на ИЖС с комфортными ставками и с первым взносом от 20%", - сказал Печатников журналистам.

Он отметил, что базовая ставка по программе составит 9,2%, для зарплатных клиентов - 8,9%. На первом этапе банк будет кредитовать объекты с комплексной застройкой от аккредитованных застройщиков. По словам зампреда ВТБ, всю необходимую инфраструктуру в коттеджном поселке создаст сам застройщик.

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Кредит будет выдаваться на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 20%. Ипотеку можно будет получить по двум документам с первым взносом от 30%. По условиям программы можно приобрести строящийся дом в аккредитованном у банка коттеджном поселке. Сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 20 млн рублей, для остальных регионов - 10 млн.

"До конца 2021 года мы также планируем вместе с производителями домокомплектов запустить ипотеку на покупку готовых домов-конструкторов, которые нужно будет только установить на участке. Помимо этого, ВТБ готовит специальное предложение, которое позволит заемщикам взять ипотеку для самостоятельного строительства дома. Программа должна появиться до конца 2021 года", - подчеркнул Печатников.

Ранее в июле президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца года разработать федеральную ипотечную программу для ИЖС.

Развитие индивидуального жилищного строительства - один из ключевых факторов достижения целей национального проекта "Жилье и городская среда" по вводу не менее 120 млн кв.м жилья ежегодно к 2030 году. 50 млн кв.м из этого объема должно приходиться на ИЖС.

ВТБ

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