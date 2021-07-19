Умер экс-совладелец холдинга "Сибуглемет" Александр Щукин

Бизнесмен с ноября 2016 года находился под домашним арестом

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Умер кузбасский бизнесмен, сооснователь и экс-совладелец холдинга "Сибуглемет" Александр Щукин, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Он на суды не ходил уже некоторое время, болел", - сказал собеседник агентства, добавив, что у Щукина было несколько хронических заболеваний.

В свою очередь ряд телеграм-каналов, специализирующихся на угольной тематике, сообщают, что у Щукина был диагностирован коронавирус.

Как сообщалось, бизнесмен с ноября 2016 года находился под домашним арестом. Он вместе с несколькими высокопоставленными чиновниками обвинялся в вымогательстве 51% акций АО "Разрез "Инской".

Щукин в разное время владел угольными активами (сначала "Сибуглемет", затем компания "Запсибуголь", которая в конце 2020 года была ликвидирована), активами в строительной отрасли (компания "Южкузбасстрой"), активами в региональном ритейле и пищепроме. После 2016 года бизнесмен вышел из капитала компаний, в которых ранее имел доли.

Согласно открытым данным, Щукин – бывший шахтер, умер на 71 году жизни.

В 2013 году частный инвестор Щукин занял 152-е место в рейтинге Forbes "Богатейшие бизнесмены России" с состоянием 0,7 млрд рублей.