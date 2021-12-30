Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Бывший начальник кемеровского управления СК получил срок за вымогательство

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Кемерове Центральный суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 8 млн рублей бывшего руководителя областного управления СКР Сергея Калинкина, сообщила пресс-служба суда.

Он признан виновным в вымогательстве, получении взяток и превышении должностных полномочий в деле о вымогательстве акций шахты "Разрез Инской".

Суд также лишил Калинкина звания "генерал-майор".

Также признаны виновными по этому делу подчиненные Калинкина Сергей Крюков и Артемий Шевелев. Им вменили п. "а" ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения) и п.п. "а,в,г" ч. 2 ст. 163 УК (вымогательство группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном размере) и назначили по шесть лет колонии общего режима.

Обвиняемых в вымогательстве бывших заместителей губернатора Кемеровской области Алексея Иванова и Александра Данильченко суд приговорил к 6 и 5 с половиной годам колонии общего режима соответственно, экс-начальника облдепартамента административных органов Елену Троицкую - к 5 с половиной годам колонии общего режима; Геннадия Вернигора, который был представителем фигурировавшего в деле бывшего совладельца холдинга "Сибуглемет" Александра Щукина, - к 5 годам и 2 месяцам колонии общего режима.

Дело в отношении Щукина суд прекратил, Щукин умер в июле 2021 года.

Высокопоставленных чиновников и следователей в 2016 году обвинили в вымогательстве 51% акций "Инского". Балансовая стоимость акций по данным на 2016 год следствием оценивалась в 1 млрд рублей, стоимость имущества предприятия - 2,7 млрд рублей. По состоянию на 2018 год стоимость акций была скорректирована следствием до 256 тысяч рублей.

До возбуждения дела сообщалось, что Щукин ведет переговоры с контролирующим акционером "Инского" о приобретении предприятия. В конце сентября 2016 года тогдашний губернатор Кемеровской области Аман Тулеев опроверг информацию о планах Щукина приобрести разрез.

Кемеровская область Кузбасс Разрез Инской Сергей Калинкин СКР Центральный суд Александр Иванов Александр Щукин

Новости по теме

Новости

Шендерович и Гельман признаны СМИ-иноагентами

Шендерович и Гельман признаны СМИ-иноагентами

Сайту MyHeritage грозит штраф в РФ за отказ локализовать данные россиян

Соловецкие острова признали памятником культуры федерального значения

Соловецкие острова признали памятником культуры федерального значения
Пандемия коронавируса

Число случаев заболевания "омикроном" в России перевалило за сотню

Число случаев заболевания "омикроном" в России перевалило за сотню

Путин и Байден обсудят в четверг повестку недавнего видеосаммита

Путин и Байден обсудят в четверг повестку недавнего видеосаммита

Топливо в российских аэропортах подорожало с начала года на 35%

Итоги года: 2021

NFT, Clubhouse и метавселенная: чем запомнился мир технологий в 2021 году

NFT, Clubhouse и метавселенная: чем запомнился мир технологий в 2021 году

Мэр Томска Кляйн приговорен к двум годам колонии

Мэр Томска Кляйн приговорен к двум годам колонии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });