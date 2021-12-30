Бывший начальник кемеровского управления СК получил срок за вымогательство

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Кемерове Центральный суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 8 млн рублей бывшего руководителя областного управления СКР Сергея Калинкина, сообщила пресс-служба суда.

Он признан виновным в вымогательстве, получении взяток и превышении должностных полномочий в деле о вымогательстве акций шахты "Разрез Инской".

Суд также лишил Калинкина звания "генерал-майор".

Также признаны виновными по этому делу подчиненные Калинкина Сергей Крюков и Артемий Шевелев. Им вменили п. "а" ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения) и п.п. "а,в,г" ч. 2 ст. 163 УК (вымогательство группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном размере) и назначили по шесть лет колонии общего режима.

Обвиняемых в вымогательстве бывших заместителей губернатора Кемеровской области Алексея Иванова и Александра Данильченко суд приговорил к 6 и 5 с половиной годам колонии общего режима соответственно, экс-начальника облдепартамента административных органов Елену Троицкую - к 5 с половиной годам колонии общего режима; Геннадия Вернигора, который был представителем фигурировавшего в деле бывшего совладельца холдинга "Сибуглемет" Александра Щукина, - к 5 годам и 2 месяцам колонии общего режима.

Дело в отношении Щукина суд прекратил, Щукин умер в июле 2021 года.

Высокопоставленных чиновников и следователей в 2016 году обвинили в вымогательстве 51% акций "Инского". Балансовая стоимость акций по данным на 2016 год следствием оценивалась в 1 млрд рублей, стоимость имущества предприятия - 2,7 млрд рублей. По состоянию на 2018 год стоимость акций была скорректирована следствием до 256 тысяч рублей.

До возбуждения дела сообщалось, что Щукин ведет переговоры с контролирующим акционером "Инского" о приобретении предприятия. В конце сентября 2016 года тогдашний губернатор Кемеровской области Аман Тулеев опроверг информацию о планах Щукина приобрести разрез.