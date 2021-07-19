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Минпромторг определил параметры заявок на субсидию для постпродажного сервиса за рубежом

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ разработал методику ранжирования заявок компаний на получение субсидии для покрытия части затрат на организацию послепродажного обслуживания продукции за рубежом.

Преимуществом при отборе заявок на конкурсе будет наличие у компании корпоративной программы повышения конкурентоспособности (КППК), больший, чем у других заявителей, ожидаемый объем экспортной выручки, и меньший, чем у других, период реализации проекта, следует из размещенного на сайте regulation.gov.ru проекта приказа министерства.

Кроме того, методика предполагает комплексную оценку заявленного проекта по следующим параметрам: доля внебюджетного финансирования, стадия реализации проекта, обоснованность выбора рынка и самого способа реализации проекта, потенциальный спрос и проработанность организационной схемы. По каждому из параметров начисляются баллы, приоритет будет у тех проектов, которые находятся на более поздней стадии реализации и преимущественно финансируются из внебюджетных средств.

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий на послепродажное обслуживание экспортируемой продукции 11 июня 2021 года. Сообщалось, что средства можно будет потратить на создание сервисных центров в иностранных государствах, приобретение оборудования для них и подготовку персонала. Максимальный объем субсидии на один проект по сервисному обслуживанию составляет 350 млн рублей, при этом одно промпредприятие может получить до 1 млрд рублей.

Агентом по выдаче субсидий будет АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), которое совместно с Минпромторгом будет проводить конкурсный отбор заявок. Министерство планировало провести конкурс уже в июле, а заключить соглашения с прошедшими отбор компаниями – в сентябре 2021 года.

Минпромторг РФ

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