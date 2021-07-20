Путин примет во вторник участие в церемонии открытия авиасалона МАКС-2021

Проведет совещание по проектам в сфере гражданского авиастроения

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин примет участие 20 июля в церемонии открытия 15-го авиационно-космического салона МАКС в подмосковном Жуковском, сообщает пресс-служба Кремля.

"Глава государства осмотрит передовые образцы отечественной авиатехники", - говорится в сообщении.

Затем президент проведет совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения.

"В работе МАКС-2021 планирует принять участие в очном и дистанционном форматах 291 зарубежная компания из 56 стран, причем 89 экспонентов будут представлены непосредственно на площадке салона", - отмечается в сообщении.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что "20 июля планируется серьезное совещание на "МАКСе" вместе с президентом".

О планах Путина побывать на МАКСе также говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин проведет там совещание по вопросам гражданского авиастроения. Песков затруднился ответить, будет ли продемонстрирован президенту на авиасалоне новый военный самолет, презентацию которого анонсировали "Ростех" и ОАК. Вместе с тем пресс-секретарь напомнил, что на МАКСе Путин традиционно наблюдает за демонстрационными полетами авиатехники, и добавил, что, скорее всего, так будет и в ходе нынешнего авиасалона.

Еще одна традиция, которой президент уже много лет следует, посещая МАКС, - это покупка российского мороженого для себя и сопровождающих его членов делегации.

МАКС-2021 пройдет в Жуковском 20-25 июля, с 23 по 25 июля салон будет открыт для массового посещения.