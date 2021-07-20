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Ограничения движения на Крымском мосту возможны 20-22 июля из-за тренировки пожарных

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Тренировки по противопожарной безопасности пройдут во вторник и среду на мосту через Керченский пролив, который соединяет полуостров Крым с материковой частью России, возможны небольшие ограничения движения для автомобилистов, сообщает Минтранс РФ.

"Министерство транспорта РФ информирует участников дорожного движения о проведении на Крымском мосту тренировки по противопожарной безопасности в период с 00:00 мск 20 июля по 23:59 мск 22 июля. Возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей моста", - говорится в сообщении на официальном сайте профильного ведомства.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года. Стоимость транспортного перехода, генподрядчиком строительства которого являлась компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей.

Крым Крымский мост Керченский пролив Минтранс РФ

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