Ограничения движения на Крымском мосту возможны 20-22 июля из-за тренировки пожарных

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Тренировки по противопожарной безопасности пройдут во вторник и среду на мосту через Керченский пролив, который соединяет полуостров Крым с материковой частью России, возможны небольшие ограничения движения для автомобилистов, сообщает Минтранс РФ.

"Министерство транспорта РФ информирует участников дорожного движения о проведении на Крымском мосту тренировки по противопожарной безопасности в период с 00:00 мск 20 июля по 23:59 мск 22 июля. Возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей моста", - говорится в сообщении на официальном сайте профильного ведомства.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года. Стоимость транспортного перехода, генподрядчиком строительства которого являлась компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей.