Сотрудники "АвтоВАЗа" получат премии за первое полугодие

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" решило выплатить премии сотрудникам за первое полугодие 2021 года - по 8 тысяч рублей каждому. Об этом менеджмент компании сообщил в одной из соцсетей. Премии будут выплачены 24 августа.

Это решение принято, чтобы отметить вклад работников в выполнение показателей производственно-хозяйственной деятельности, и согласовано с первичным профсоюзом, говорится в сообщении.

В отчете "АвтоВАЗа" за 2020 год было указано, что на конец 2010 года в компании работали 34 198 человек

За первое полугодие 2020 года предприятие премии не выплачивало. За второе полугодие сотрудники "АвтоВАЗа" получили по 7 тысяч рублей.