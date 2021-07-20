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Певец Тимати стал руководителем образовательной организации

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российский певец и музыкальный продюсер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, стал руководителем организации дополнительного образования "XIII музыкальный альянс", следует из данных "СПАРК-Интерфакс".

Некоммерческая организация была зарегистрирована 15 июля. Ее руководителем стал Юнусов, информация об учредителях на данный момент отсутствует.

Основным видом деятельности новой компании заявлено дополнительное образование детей и взрослых. Также организация будет заниматься образованием в области культуры, звукозаписью и изданием музыкальных произведений, созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов, web-порталов, деятельностью в сфере связей с общественностью.

Кроме того, в списке указаны издание газет, журналов и периодических изданий, научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук, деятельность по организации конференций и выставок, работа в области исполнительских искусств, деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев.

Тимур Юнусов Тимати

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