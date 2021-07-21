Генеральная репетиция военно-морского парада в Петербурге состоится 22 июля

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Около 4 тыс. военнослужащих, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, 48 самолетов и вертолетов примут участие в главном военно-морском параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге 25 июля.

Об этом говорится в новом мультимедийном разделе на сайте Минобороны, посвящённом предстоящему пятому главному военно-морскому параду. Согласно интернет-порталу, генеральная репетиция главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге состоится 22 июля.

"Посетители интернет-портала военного ведомства смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями парада на Неве и на Кронштадтском рейде, схемами построения кораблей и особенностями воздушной составляющей торжественного мероприятия", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В главном военно-морском параде 25 июля в Санкт-Петербурге будут задействованы, в частности, ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов", корветы "Гремящий" и "Стойкий". Впервые в параде принимает участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А".

В линии статического показа в Кронштадте примут участие атомные подводные ракетные крейсеры "Орел" и "Вепрь". Среди надводных кораблей в параде участвуют большие десантные корабли "Петр Моргунов" и "Минск", корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Владимир Емельянов", сообщили военные. В параде примут участие корабли ВМС Индии, Пакистана и Ирана.

В парадном строю над Санкт-Петербургом пролетят более 40 единиц авиатехники: истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, самолеты-амфибии Бе-12, вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

"Всего в парадах будут участвовать до 200 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники, до 15 тысяч военнослужащих и гражданского персонала", - говорится в сообщении Минобороны.

В новом разделе на сайте Минобороны России будет представлена информация о военно-морских парадах 25 июля в базах ВМФ России - Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Североморске и Севастополе. Парад также пройдет в сирийском Тартусе, где расположена база ВМФ РФ.