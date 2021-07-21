Против сотрудников тольяттинской столовой завели дело после отравления мигрантов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Следствие возбудило дело в отношении сотрудников столовой в Тольятти после отравления 23 узбекистанцев. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

19 июля постояльцы хостела в Тольятти обратились в одну из больниц города с признаками интоксикации после посещения столовой. В отношении сотрудников столовой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщалось, прокуратура Самарской области начала проверку после отравления 23 узбекистанцев в хостеле в Тольятти. В результате 13 человек были госпитализированы в Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5.

В хостеле на Тупиковом проезде проживали граждане Узбекистана, Таджикистана и других стран.