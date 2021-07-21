СК не нашел следов пребывания людей в подземном "СИЗО" в Ленобласти

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Подземный бункер, оформленный как следственный изолятор, который построили под сельским домом во Всеволожском районе, был найден во время расследования дела об убийстве, подтвердили в СК Ленобласти. Однако доказать, что там содержали людей, следователям не удалось.

Региональное издание 47news 19 июля сообщило, что под домом в заброшенном коттеджном поселке в Агалатовском поселении Всеволожского района следователи под дачным домом нашли подземный бункер, с камерами и пунктом охраны. По сведениям журналистов, угрозыск обнаружил этот дом, расследуя убийство в 2018 году Бадри Шенгелия. Как сообщило это издание и "Фонтанка.ру", после выхода публикаций о "тайной тюрьме" подвал 20 июля засыпали землей с помощью тяжелой техники.

"По результатам экспертиз следов пребывания людей в указанном подвале не обнаружено. Подвал неоднократно осмотрен следователями и криминалистами. Изъято более 500 объектов, по которым произведено свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. Еще раз подчеркну, следов пребывания людей в подвале не обнаружено", - сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ленинградской области Мария Добрынина.

Следствие выяснило, что участок под домом принадлежит жителю Петербурга. Владелец сообщил, что "на участке никогда не был, строительные работы на нем не проводил, а право собственности оформил по просьбе знакомого, который, в свою очередь, выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад".

Бункер обнаружили при расследовании уголовного дела об убийстве мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями головы нашли в автомобиле Mercedes на трассе "Сортавала - Санкт-Петербург" в Ленинградской области. Установлено, что в него стреляли из другой машины. По данным следствия, машина проследовала в сторону одного из домовладений во Всеволожском районе.

"В ходе осмотра было установлено, что дом нежилой. Под строением был обнаружен подвал, состоящий из трех отдельных помещений, оснащенных металлическими дверьми", - добавила Добрынина.

После обращения собственника дома в местную администрацию вход в подвал засыпали песком, добавила она.

"Следователи продолжают выяснять все обстоятельства, связанные с убийством, и в том числе касающиеся обнаруженного помещения внутри домовладения", - подчеркнула Добрынина.

В связи с широким общественным резонансом, который вызвали публикации о "бункере", руководитель СУ СК России по Ленинградской области Сергей Сазин представил председателю СКР Александру Бастрыкину подробный доклад о расследовании уголовного дела, отметили в пресс-службе СКР. Бастрыкин поручил региональным следователям активизировать расследование и убийства и обстоятельств создания обнаруженного бункера.