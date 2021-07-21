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Рейсовый автобус с полусотней пассажиров попал в ДТП в Крыму

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль в среду врезался в автобус на остановке в Алупке на юге Крыма, в машине один человек погиб и двое травмированы, в автобусе жертв и раненых нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по республике.

Авария произошла на трассе Ялта - Севастополь.

"Водитель автомобиля ВАЗ 2104, двигаясь со стороны Севастополя, не справился с управлением и совершил столкновение с рейсовым автобусом Merсedes, который остановился на остановке общественного транспорта для высадки пассажиров. В автобусе находилось 47 человек, никто из них не пострадал", - уточняет пресс-служба.

В аварии погиб пассажир легковушки, еще один пассажир и водитель доставлены в медучреждение.

На месте ДТП работают наряды ГИБДД. Сотрудники полиции проводят проверку.

Крым Алупка

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