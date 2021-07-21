Жара стала причиной массовой гибели рыбы в водоемах Краснодара

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Массовая гибель рыбы зафиксирована в водоемах Краснодара из-за жары и низкой концентрации кислорода в воде. Об сообщила в среду пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Специалисты отобрали пробы в Карасунских прудах Пашковского микрорайона Краснодара, где в середине июля зафиксирована массовая гибель рыбы.

Исследования подтвердили, что причиной замора стала низкая концентрация растворенного кислорода в сочетании с неблагоприятным температурным режимом.

В прудовой воде выявлена опасная для людей концентрация термотолерантных колиформных бактерий. Показатель почти в 2,5 раза превышает допустимый СанПиН уровень – более 241 КОЕ/100 куб. см при нормативе не более 100 КОЕ/100 куб. см.

С начала июля в южных регионах России температура воздуха достигает в отдельные часы 41-42 градусов Цельсия.