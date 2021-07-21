Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48Заразились
на 21.07В России 6 030 240+23 704В мире 191 445 502+529 526

Жара стала причиной массовой гибели рыбы в водоемах Краснодара

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Массовая гибель рыбы зафиксирована в водоемах Краснодара из-за жары и низкой концентрации кислорода в воде. Об сообщила в среду пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Специалисты отобрали пробы в Карасунских прудах Пашковского микрорайона Краснодара, где в середине июля зафиксирована массовая гибель рыбы.

Исследования подтвердили, что причиной замора стала низкая концентрация растворенного кислорода в сочетании с неблагоприятным температурным режимом.

В прудовой воде выявлена опасная для людей концентрация термотолерантных колиформных бактерий. Показатель почти в 2,5 раза превышает допустимый СанПиН уровень – более 241 КОЕ/100 куб. см при нормативе не более 100 КОЕ/100 куб. см.

С начала июля в южных регионах России температура воздуха достигает в отдельные часы 41-42 градусов Цельсия.

Краснодар

Новости

РПЦ предложила законодательно запретить врачам предлагать беременным аборты

РПЦ предложила законодательно запретить врачам предлагать беременным аборты
Пандемия коронавируса

Розыгрыш машин среди привившихся москвичей продлили до 15 августа

Розыгрыш машин среди привившихся москвичей продлили до 15 августа
Пандемия коронавируса

В Дагестане ввели обязательную вакцинацию для части граждан

Двигатели аварийно севшего Ан-28 заглохли при обледенении в облаках

Двигатели аварийно севшего Ан-28 заглохли при обледенении в облаках
Нападения в школах

СКР опроверг завершение психиатрической экспертизы напавшего на школу Казани

Режим ЧС ввели во всей Карелии из-за лесных пожаров

В Кремле не будут вводить допмеры безопасности из-за сообщений о слежке с ПО Pegasus

Нападения в школах

Устроивший стрельбу в школе в Казани был невменяем в момент нападения

Устроивший стрельбу в школе в Казани был невменяем в момент нападения

СК не нашел следов пребывания людей в подземном "СИЗО" в Ленобласти

Пандемия коронавируса

В РФ выявлено более 23,7 тыс. новых случаев COVID-19

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');