Псковский суд отправил мужчину в колонию за доведение жены до самоубийства

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Псковской области Бежаницкий суд приговорил к шести годам колонии общего режима 36-летнего мужчину, который издевался над женой и маленькими детьми и бил их и довел жену до самоубийства, сообщили в региональном управлении СК.

Следствие и суд установили, что этот житель Локненского района с 2015 по 2019 годы из ревности систематически бил жену, в том числе на глазах у детей. Также он ее бил, когда она была беременна. Не раз он по ночам вывозил ее в лес и на кладбище и заставлял рыть себе могилы, угрожая убийством. Еще он запрещал жене мыться, следить за собой и общаться с близкими.

Также суд установил, что он регулярно бил и унижал их маленьких дочек, в том числе в присутствии жены. Он увозил жену на несколько дней, оставляя девочек одних без еды в частном деревенском доме.

После очередного беспричинного избиения женщина забрала детей и поселилась у знакомых в Великих Луках, пытаясь скрыться от мужа. От страха она покончила с собой.

Суд признал его виновным в доведении до самоубийства беременной женщины, истязании несовершеннолетних и беременной женщины, в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с детьми.