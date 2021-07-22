Житель Сахалина получил пожизненный срок за убийство восьмилетней девочки

Его супруга-подельница приговорена к 15 годам колонии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сахалинский областной суд в четверг вынес обвинительный приговор местной супружеской паре по делу об убийстве восьмилетней девочки, тело которой нашли в июле прошлого года, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель прокуратуры региона Тамара Журавская.

Она уточнила, что подсудимый признан виновным в убийстве трех человек, похищении человека, двух изнасилованиях несовершеннолетних, насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях, а его жена - в похищении человека и в подстрекательстве к изнасилованию, насильственным действиям сексуального характера и убийству девочки.

"Подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима. Также ему назначено принудительное лечение у врача-психиатра (сексолога)", - сказала представитель ведомства.

Супруга и подельница убийцы-педофила (педофилом его признала экспертиза) получила 15 лет колонии общего режима.

Прокуратура настаивала на пожизненном сроке для мужчины и 19 годах колонии для его жены.

"Сторона обвинения доказала в суде, что 6 июля прошлого года восьмилетняя девочка села в автомобиль, за рулем которого сидел подсудимый, а в салоне - его супруга. Пообещав доставить ребенка в пункт назначения, они завезли девочку в лес. После подстрекательств жены, мужчина надругался над ребенком, а потом убил потерпевшую. Ее тело супруги спрятали в лесном массиве", - сказала Журавская.

Кроме того, на суде прокурор доказал, что в 2001 году фигурант дела убил гражданина Китая и неустановленную женщину, а в 2018 году изнасиловал другую несовершеннолетнюю девочку.

Как сообщалось, девочка жила в Южно-Сахалинске и пропала вечером 6 июля 2020 года, она ушла гулять и не вернулась домой. Несколько дней в окрестностях областного центра ее круглосуточно искали сотрудники полиции, СКР, спасатели и более 500 волонтеров из числа местных жителей. 10 июля прошлого года тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в лесу у села Ожидаево Холмского района, примерно в 30 км от Южно-Сахалинска.