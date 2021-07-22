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Свердловчанку ошибочно признали умершей и лишили пенсии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура в Первоуральске (Свердловская область) разбирается в обстоятельствах признания местной жительницы умершей и лишения ее пенсии.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, по предварительным данным, в марте умерла тезка заявительницы. Документов на имя умершей женщины не было обнаружено. Личность была установлена сотрудниками МВД со слов соседей. Дату рождения установили неправильно.

В итоге ЗАГС выдал свидетельство о смерти, указав дату рождения заявительницы. Информация о якобы ее смерти была направлена в местное управление Пенсионного фонда, в результате чего ей прекратились выплаты пенсии по старости.

Городская прокуратура уже запросила информацию от уполномоченных органов.

Свердловская область

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