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На запуск производства белковых компонентов для детского питания выделят 300 млн рублей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Правительство выделит из федерального бюджета 300 млн рублей на проект по организации в России производства белковых компонентов для детского питания, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Общий объем финансирования составит 1,5 млрд рублей. Проект рассчитан на три года. В нем примут участие 16 компаний и научных организаций, а также Минсельхоз и Минобрнауки.

По его словам, это первый комплексный научно-технический проект полного инновационного цикла. "Речь идет о создании пилотного производства отечественных белковых компонентов, они станут основой сухих молочных продуктов, которые используются в детском питании, - сказал Мишустин. - Сейчас большая часть смесей для малышей делается из зарубежного сырья. Важно снизить зависимость российских компаний от иностранных компонентов, научиться выпускать их в нашей стране".

"От этих вложений мы ждем конкретных результатов. Такие комплексные проекты полного инновационного цикла призваны сократить путь от появления новаторской идеи до ее практической реализации", - добавил премьер.

В пресс-службе правительства уточнили, что, кроме создания научных и технологических решений для производства углеводно-белковых компонентов и разработки необходимой нормативной документации, запланирован запуск опытного производства мощностью от 900 до 1 100 тонн высококачественной сыворотки в год с возможностью дальнейшего масштабирования.

В приложениях к распоряжению правительства в числе участников проекта названы компании "Победа-1", "Победа", "Молочный кит", "Хемтрон-Восток", Полевской молочный комбинат, Богдановичский городской молочный завод (все - Свердловская область), АО "Инфаприм" (Москва) и др.

Заказчиком проекта является ООО "Победа-1", которое планирует вложить в него 500 млн рублей заемных и 700 млн рублей собственных средств, часть которых будет компенсирована из регионального бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Основным компонентом для производства сухих адаптированных молочных смесей (заменителей женского молока) является сухая молочная сыворотка со степенью деминерализации более 90%. Ее производство в России ограничено. Годовая потребность страны в углеводно-белковом компоненте заменителей грудного молока (СДС-90) оценивается в 18-20 тысяч тонн.

По итогам 2020 года объемы производства заменителей грудного молока, по информации компаний-производителей, составили около 27 тысяч тонн, в том числе 6500 тонн - производства АО "Инфаприм", 10 300 тонн - "ИстраНутриция" (АО "Данон в России"), 9420 тонн - "Нестле Россия", 800 тонн - ООО "Фармалакт". Импорт готовых расфасованных пищевых продуктов, предназначенных для младенцев, в 2018 году составил 43 600 тонн, в 2019 году - 36 500 тонн, в 2020 году - 31 300 тонн.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Победа-1" было учреждено в апреле 2016 года. 70% компании принадлежит Сергею Майзелю, 30% - Николаю Бурачевскому. Выручка компании в 2020 году составила 164,552 млн рублей против 86,907 млн рублей годом ранее, чистая прибыль - 73,999 млн рублей против 8,363 млн рублей соответственно.

Победа-1 Михаил Мишустин Правительство Сергей Майзель Николай Бураачевский Минсельхоз Минобрнауки

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