Экс-глава челябинского отделения ПФР получил 16 лет колонии по делу о взятках

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему главе регионального отделения Пенсионного фонда России (в настоящее время - Социальный фонд РФ) Виктору Чернобровину, обвинявшемуся в получении взяток, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Назначить Чернобровину наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 400 млн рублей", - сказал судья. Также он лишен права занимать руководящие должности сроком на 15 лет.

Суд признал его виновным по п."в" ч.5, ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере).

Чернобровин был взят под стражу в зале суда.

Также суд огласил приговор второму фигуранту дела - начальнику административно-хозяйственного отдела регионального отделения Пенсионного фонда России Рудольфу Зайцеву. Он также признан виновным по статье 290, ему назначено наказание в виде 9,5 лет колонии строгого режима и штрафа в 138 млн рублей. Зайцева тоже взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, суд признал фигурантов виновными по ч.1 ст.293 (халатность), но оба были освобождены от наказания за истечением срока давности.

Подсудимые свою вину не признали. После оглашения приговора Чернобровин заявил, что обжалует приговор.

Уголовное дело было возбуждено в июле 2021 года, когда Чернобровин был управляющим отделением Пенсионного фонда РФ по Челябинской области, а Зайцев занимал должность начальника административно-хозяйственного отдела управления.

По версии следствия, Чернобровин с июня 2016 года по август 2019 года получил от руководителей частных охранных предприятий взятку в виде имущества - прогулочного катера стоимостью 600 тыс. рублей и денег в сумме 3,4 млн рублей.

Кроме того, по версии следствия, с августа 2019 года по июль 2021 года подельники совместно получили взятку в размере около 28 млн рублей от представителя частной охранной организации.

Следствие считает, что взятки передавались им за беспрепятственное заключение госконтрактов по охране зданий подразделений пенсионного фонда и гарантию продолжения сотрудничества.

В ходе расследования уголовного дела был наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 100 млн рублей.

Преступление выявлено сотрудниками регионального ГУ МВД России, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.