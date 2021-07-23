Пункты вакцинации от COVID-19 в РФ добавлены в "Google Карты"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Информация о 6 тыс. как стационарных, так и мобильных пунктах вакцинации от коронавируса COVID-19 по всей России теперь доступна на "Google Картах", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Google.

Чтобы найти ближайшие к себе пункты вакцинации, пользователю нужно ввести запрос в поисковую строку, например, "вакцинация рядом" или "прививка".

В карточке каждого пункта содержится информация о его полном названии, точном адресе, телефоне, сайте и времени работы. Также пользователи могут узнать, оказываются ли в конкретном пункте дополнительные услуги, например, анализы на COVID-19 или на наличие антител к инфекции. Там же есть ссылки на страницу портала госуслуг, где можно записаться на прием, и на сайт стопкоронавирус.рф с официальной и проверенной информацией о COVID-19.

Проект реализуется Google при поддержке Минздрава РФ, Росздравнадзора и АНО "Диалог Регионы".

Компания также сообщила, что в 2020 году на своих платформах, включая YouTube, Google Play и Google, заблокировала более 99 млн объявлений, связанных с COVID-19 и содержащих недостоверную информацию.

В апреле при поддержке Минздрава информация о местоположении пунктов вакцинации от коронавируса на территории РФ появилась на "Яндекс.Картах".