"Яндекс" устранил сбои в работе своего почтового сервиса

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - "Яндекс" устранил проблемы с доступом своих пользователей к почтовому сервису, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к "Яндекс.Почте". На текущий момент все сложности устранены, сервис работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Ранее интернет-пользователи пожаловались на проблемы в работе "Яндекса". По данным сайта Downdetector, 70% заявивших о проблемах пользователей наблюдали сбои с почтовым сервисом, еще 30% - с доступом к сайту, большинство жалоб - из Москвы и Санкт-Петербурга.