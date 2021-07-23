Ростуризм составит реестр инвестпроектов для льготного кредитования

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму составить перечень туристических проектов, на реализацию которых будут предоставлены льготные кредиты в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом сообщила пресс-служба чиновника.

Чернышенко напомнил регионам и инвесторам, что из федерального бюджета выделено около 20 млрд рублей на субсидирование процентной ставки до 2024 года и из этой суммы примерно 1 млрд рублей будут доступен до конца 2021 года.

"Со своей стороны мы окажем всю необходимую помощь, консультации и административное сопровождение. Реестр проектов Ростуризму необходимо сформировать и утвердить до 25 октября, чтобы уже в ноябре и декабре инвесторы могли получить средства и приступить к реализации", - сказал он.

Ростуризм до 9 августа собирает заявки от банков для участия в программе. С середины августа начнется прием самих инвестиционных проектов, которые претендуют на льготное кредитование.

Чернышенко напомнил, что льготный кредит под 3-5% годовых предоставляется на срок до 15 лет для реализации инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития туризма, создания и развития туристских кластеров.

Полученные средства можно направить на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства, гостиниц категории не менее 3* площадью не менее 5000 кв. м или с номерным фондом от 120 номеров, многофункциональных комплексов, а также развлекательных, спортивно-оздоровительных комплексов, горнолыжных трасс.

Размер кредита может составлять от 100 млн до 70 млрд рублей.