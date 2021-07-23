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Навальный обжаловал запрет суда адвокатам проносить ноутбуки и смартфоны

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Защита оппозиционера Алексея Навального обжаловала решение Октябрьского суда города Владимира о запрете адвокатам использовать на свиданиях в колонии ноутбуки и смартфоны.

Согласно опубликованным материалам дела, апелляционная жалоба поступила в суд накануне. Подробности заявления пока не раскрываются.

10 июня Октябрьский суд Владимира отклонил административный иск Навального о признании незаконными действий исправительной колонии (ИК-3) УФСИН Владимирской области в связи с запретом адвокатам использовать на свиданиях с ним ноутбуки и смартфон.

Поводом для иска Навального стало воспрепятствование адвокатам использовать технику на свиданиях с ним в апреле-мае в колонии №3, где он проходил лечение.

С середины марта Навальный находится в исправительной колонии №2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

Алексей Навальный

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