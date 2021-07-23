Владимирские власти уточнили, что вакцинация для ряда сфер будет все же обязательной

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин внес изменения в указ, касающийся порядка вакцинации от COVID-19 сотрудников ряда предприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Ранее в регионе возникли разночтения по поводу обязательной вакцинации от COVID-19. В частности, 15 июля постановлением главного санитарного врача Владимирской области была введена обязательная вакцинация от коронавируса для сотрудников 12 сфер деятельности. Позже, 20 июля, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин издал указ, в котором для сотрудников этих же предприятий вакцинация от COVID-19 оказалась рекомендательной.

Чтобы избежать разночтений указа и постановления главного государственного санитарного врача по Владимирской области "О проведении профилактических прививок отдельным группам по эпидемическим показаниям", в пункте 42 указа в новой редакции уточняется, что введенная Роспотребнадзором обязательная вакцинация сотрудников ряда предприятий такой и является, сказано в сообщении.

"Организации и индивидуальные предприниматели, граждане, находящиеся на территории Владимирской области, обязаны обеспечить неукоснительное выполнение и соблюдение запретов и требований, установленных настоящим указом, санитарно-эпидемиологических требований и постановлений, утвержденных главным государственным санитарным врачом РФ и главным государственным санитарным врачом по Владимирской области", - цитирует пресс-служба администрации новый пункт указа.

Как сообщалось, по постановлению главного санитарного врача Владимирской области ряд предприятий региона до 15 сентября должны вакцинировать от COVID-19 не менее 60% своих сотрудников. Обязательная вакцинация распространяется на работников образования, здравоохранения, соцзащиты, правоохранительных органов, транспорта, общепита, торговли и фармацевтической деятельности, салонов красоты и СПА-салонов, бассейнов, бань, физкультурно-оздоровительных центров, клиентских подразделений финансовых организаций и почтовой связи, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и ЖКХ.