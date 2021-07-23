Бывшего замначальника угрозыска заподозрили в краже металлолома

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Лодейном поле задержан бывший замначальника районного угрозыска. Его заподозрили в краже металлолома, сообщили в управлении СК по Ленинградской области. Меру пресечения ему еще не определили.

По версии следствия, он украл 8,5 тонны лома черного металла, находившегося в "КамАЗе", который попал в ДТП со смертельным исходом и был поставлен на спецстоянку, уточнили в региональном главке МВД. На тот момент подозреваемый работал в угрозыске и знал об этом ДТП и о грузе. Лом он похитил, сдал и получил за него не менее 93 500 рублей, причинив ущерб собственнику. Позже его уволили из полиции.

Дело в его отношении расследуется по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).