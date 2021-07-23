Бывший сенатор Королев оштрафован на 1000 рублей за отъезд с места ДТП

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Бывший сенатор от Липецкой области Олег Королев оштрафован на 1000 рублей и снова лишен водительских прав на год после майского ДТП, сообщили "Интерфаксу" в Липецком облсуде в пятницу.

19 июля суд в первый раз лишил бывшего сенатора прав, признав нарушителем по ч. 2 ст. 12.27 КоАП (оставление водителем места ДТП). В суд Королев не пришел, на заседание пришел его брат Сергей Королев. Он пытался взять вину на себя, но суд ему не поверил.

"Он оштрафован на 1000 рублей, поскольку в первом случае он мог не заметить, что сбил знак. Во втором случае - он не мог не знать, что покинул место ДТП. Поэтому его лишили водительских прав на один год", - сказали в пятницу в суде.

В мае в СМИ появилась видеозапись с Lexus Королева, который пытается обогнать впереди идущий автомобиль, пересекает разделительную полосу, сбивает знак, толкает другую машину и уезжает. Сенатор отверг предположения, что сел за руль нетрезвым, но "Единая Россия" уже в мае приостановила его членство в партии, а в июне он досрочно сложил с себя полномочия.