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Сенатор Королев подал в отставку после ДТП в Липецке

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сенатор Олег Королев, который в мае попал в дорожную аварию в Липецке, подал заявление о досрочном сложении полномочий.

"Сенатор от Липецкой области Олег Королев подал письменное заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья. В соответствии с регламентом, заявление будет рассмотрено комитетом, Советом палаты и вынесено на ближайшее заседание Совета Федерации", - сообщил журналистам глава Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Ближайшее заседание Совета Федерации состоится 23 июня.

В мае стало известно, что Королев попал в ДТП на своем автомобиле. В СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлена неровно двигающаяся по дороге машина "Лексус", сбивающая дорожный знак, и возникли предположения, что сенатор сел за руль в нетрезвом состоянии. Королев отверг эти обвинения, объяснив случившееся подскочившим давлением и аритмией.

Секретарь генсовета "Единой России" (ЕР), первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на следующий день после появления ролика сообщил о приостановке членства в партии экс-губернатора Липецкой области, сенатора Олега Королева до окончания разбирательства после дорожного инцидента.

"В случае, если версия Олега Петровича (Королева - ИФ) подтвердится и он докажет свою невиновность, "Единая Россия" будет готова восстановить его членство в партии", - сказал Турчак, которого процитировала пресс-служба ЕР.

Олег Королев Единая Россия Липецк ДТП

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